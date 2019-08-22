Пропавшую в Нижегородской области девочку нашли живой
Пятилетнюю девочку, пропавшую 18 августа в деревне Степановка Нижегородской области, обнаружили живой.
Как сообщил командир поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин, ребенка обнаружила одна из добровольных участниц поисков примерно в двух километрах от деревни.
Девочка, которая плутала в буреломе три дня, сильно проголодалась, ее сразу отправили в медицинское учреждение. В министерстве здравоохранения Нижегородской области уточнили, что ребенок находится в тяжелом состоянии из-за обезвоживания.
Решается вопрос о транспортировке девочки в детскую областную клиническую больницу, сообщает РИА Новости.
Национальный центр помощи детям опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, сделанную в первые моменты после обнаружения ребенка.
Ранее сообщалось, что в поисках ребенка приняли участие сотрудники МВД, СК, МЧС, волонтеры из поисково-спасательных отрядов, военнослужащие Росгвардии и местные жители.
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