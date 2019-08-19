Уголовное дело возбуждено по факту пропажи девочки в лесу Нижегородской области

Пятилетняя девочка пропала в лесу на территории Нижегородской области. По факту исчезновения ребенка сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело.

Известно, что девочка приехала вместе с родственниками в деревню Степановка. Днем 18 августа она ушла из дома и не вернулась.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. Всю ночь на 19 августа ребенка искали более 200 человек. Среди них были сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и местные жители.

В рамках поисковых операций следователи-криминалисты используют специальную технику. В частности, на протяжении ночного времени суток применялась световая башня (надувная осветительная конструкция, предназначенная для экстренного развертывания на местности), а днем — квадрокоптер.

Напомним, что ранее, 15 августа, в омском лесу был найден мальчик. Мальчик пропал после того, как родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Поиски продолжались около двух дней.

В ходе спасательной операции волонтеры сначала обнаружили его кепку, а вскоре услышали крики. Все это время малыш провел в лесу и пил воду из болота. Он соорудил себе спальное место из веток. В общей сложности мальчика искали порядка 700 человек.

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