Заблудившегося в тайге мальчика выписали из больницы
Трехлетнего мальчика, который пропал в омской тайге и два дня там блуждал, выписали из больницы. Об этом сообщили в Большереченской районной лечебнице.
Медицинские специалисты также рассказали о состоянии здоровья ребенка на данный момент.
— Мальчика выписали. Отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено, — передает сообщение докторов РИА Новости.
Напомним, что мальчика нашли 15 августа в омском лесу. Поиски продолжались около двух дней, когда родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды.
В ходе спасательной операции волонтеры сначала обнаружили его кепку, а вскоре услышали крики. Все это время малыш провел в лесу и пил воду из болота. Он ночевал в постели, которую соорудил из веток. В общей сложности мальчика искали порядка 700 человек.
Читайте также: Врачи рассказали об особенностях лечения найденного в омском лесу мальчика