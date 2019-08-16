Врачи рассказали об особенностях лечения найденного в омском лесу мальчика

Врачи Большереченской больницы в Омске рассказали, как проходит лечение найденного в лесу трехлетнего мальчика Коли. Подробностями его состояния поделились в медучреждении в пятницу, 16 августа.

Там отметили, что в настоящий момент мальчика собираются перевести из реанимации в детское отделение. Его состояние стабильное.

— Он ест, общается с родителями. Опасения были, что он мог простыть из-за относительно низких ночных температур, — рассказали РИА Новости в больнице и отметили, что угроза не подтвердилась, о чем стало известно после обследования.

По мнению психолога, Коля держится молодцом, несмотря на юный возраст.

Напомним, что мальчика Колю нашли 15 августа в омском лесу. Поиски продолжались около двух дней с 13 августа, когда родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды.

В ходе спасательной операции волонтеры сначала обнаружили его кепку, а вскоре услышали крики. Все это время малыш провел в лесу и пил воду из болота. Он ночевал в постели, которую соорудил из веток. В общей сложности мальчика искали порядка 700 человек.

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