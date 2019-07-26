Совет Федерации одобрил закон о поиске пропавших детей по геологации гаджетов

Закон о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их гаджетов одобрили в России. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета Федерации. Ранее документ был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.

Согласно закону, в случае сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем можно будет использовать данные геолокации с его электронного устройства. Для этого необходимо письменное согласие одного из родителей ребенка или заменяющего их лица.

Кроме того, для получения данных потребуется мотивированное постановление руководителя органа, который занимается расследованием, вынесенного в течение суток с момента поступления информации о пропаже. Если SIM-карта устройства ребенка была зарегистрирована на другого человека, то он также должен дать письменное согласие.

На основании этих данных следствие сможет получить информацию о звонках ребенка, а также о его местонахождении.

Стоит отметить, что о ведущейся работе необходимо уведомить суд, чтобы в течение двух суток получить судебное решение. В противном случае отслеживание гаджетов будет остановлено, пишет агентство городских новостей «Москва».

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