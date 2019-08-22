Ученые допустили существование лох-несского чудовища
Группа ученых из различных стран мира завершила масштабное исследование озера Лох-Несс в Шотландии, где, по сообщениям многочисленных очевидцев, якобы обитает чудовище.
Профессор университета Отаго Нил Джемелл пояснил, что специалисты искали материальные следы лох-несского чудовища, которые неизбежно остались бы в озере в случае реальности сообщений о появлении данного существа: чешуя, перья, растворенная в воде моча и так далее.
Все полученные учеными образцы органики систематизировали и сопоставили с образцами известных науке видов животных.
О результатах исследования ученые расскажут в Лох-несском выставочном центре 5 сентября. Пока профессор Джемелл лишь подтвердил, что одна из гипотез о существовании лох-несского чудовища представляется специалистам правдоподобной, пишет Otago Daily Times.
Напомним, в мае в Сети появилось новое видео, снятое поклонниками легенды о чудовище озера Лох-Несс в Шотландии.
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