Скончался московский вулканолог Сергей Федотов
Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения российской академии наук подтвердил кончину академика Сергея Федотова.
Эксперту по вулканологии и сейсмологии было 88 лет. Его не стало после тяжелой болезни.
Институт приносит соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Александровича. Дата и место прощания с ученым пока неизвестны, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Справка «ВМ»
Сергей Александрович Федотов родился 19 марта 1931 года в Ленинграде. В 1953 году окончил геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, после чего возглавил Тихоокеанскую сейсмическую экспедицию Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗАН).
В период с 1969 по 1993 году Сергей Федотов заведовал лабораторией сейсмичности ИФЗАН. С 1971 по 2004 годы являлся директором Института вулканологии ДВО РАН.
Был главным редактором журнала «Вулканология и сейсмология» РАН.
Членом-корреспондентом РАН Сергей Александрович стал в 1970 году, академиком — в 1992 году.
На счету Сергея Федотова — свыше 320 печатных научных работ и четыре монографии, а также ряд изобретений.