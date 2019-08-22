Кот Матроскин будет противостоять роботу в новой серии «Простоквашино»
Новая, 19-я по счету, серия мультипликационного сериала «Простоквашино» расскажет зрителям о противостоянии Кота Матроскина и искусственного интеллекта. Они будут конкурировать в вопросах ведения домашнего хозяйства. Об этом 22 августа журналистам рассказали в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
Серия под названием «Анфиса» уже появилась в Сети. Зрителя в ней познакомят с новым персонажем. Им станет искусственный интеллект по имени Анфиса.
Робот с первого же своего появления на экране будет давать жителям Простоквашино советы по ведению домашнего хозяйства. Такое поведение Анфисы вызовет крайнее недовольство главного «хозяйственника» среди героев мультика – Кота Матроскина.
- Кто победит: искусственный или живой интеллект? И могут ли быть у робота чувства? Ответы на эти философские вопросы можно найти в новой серии, режиссером которой выступил ведущий режиссер проекта Михаил Солошенко, - передает сообщение пресс-службы «Союзмультфильма» агентство городских новостей «Москва».
Также создатели сериала пообещали, что зрителей появившегося в сети эпизода мультика ожидает по-настоящему трогательная концовка и нестандартные композиционные визуальные эффекты.
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