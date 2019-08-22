Москва выставила на торги 14 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство

14 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство смогут арендовать победители городских аукционов в октябре этого года.

— Общая площадь земельных участков превышает два гектара, они предназначены для индивидуального жилищного строительства. Участки расположены в Восточном и Троицком административных округах, их площадь варьируется от 0,05 до 0,18 гектара, а суммарная начальная стоимость составляет более 3,7 миллиона рублей, — сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он уточнил, что начальная стоимость годовой аренды — от 87,7 тысячи рублей за землю в поселении Щаповское, до 810 тысяч рублей за участок — в районе Косино-Ухтомское.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства гражданам предоставляет Департамент городского имущества. Участки передаются в аренду по итогам городских торгов, победители которых арендуют их в течение полутора лет и должны за это время, согласно договору, построить капитальные объекты. При выполнении всех условий договора арендаторы могут перейти на долгосрочную аренду земли в течение 49 лет либо стать собственником участка, выкупив его у города.

Все участки находятся в пределах населенных пунктов, поэтому подключение к инженерным коммуникациям, к системам водо- и электроснабжения, не будет связано с особыми сложностями. Кроме того, в начале августа вступил в силу федеральный закон № 340 «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс». Согласно его положениям, застройщик не обязан получать разрешение на проведение работ. Необходимо поставить в известность лишь уполномоченный орган. Высота частного дома не должна превышать трех этажей.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Торги по аренде земельных участков напрямую у города под индивидуальное жилищное строительство традиционно пользуются спросом. По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике, за последние 2,5 года город выставил порядка ста подобных лотов, в среднем на объект претендовали по три участника.

По словам Владимира Ефимова, с начала нынешнего года посредством городских торгов москвичами арендованы земельные участки для ИЖС общей площадью 1,38 гектара.

— В ближайшее время город планирует выставить дополнительно еще 8 участков для индивидуального жилищного строительства, — добавил заммэра.

Подробная информация по земельным участкам, выставляемым на аукцион, размещена на инвестиционном портале правительства Москвы в разделе «Земельные объекты».

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