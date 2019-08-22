Госдума предложила снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Российской Федерации Виктор Зубарев выступил с предложением снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов. Об этой инициативе стало известно 22 августа.
Кроме того, для указанной части населения депутат предложил повысить стандартный налоговый вычет. Льготный режим, по мнению Зубарева, должен распространяться на многодетных матерей по их основному месту работы.
Сам депутат связывает необходимость реализации данной инициативы с национальной важностью развития института семьи, стабилизации демографической ситуации, поддержки материнства и детства.
— На начальном этапе предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки, — передает текст обращения Зубарева RT.
Сначала депутат предлагает реализовывать инициативу в экспериментальном виде на территории пилотных регионов, в числе которых Забайкальский край, Тыва, Республика Алтай и другие.
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