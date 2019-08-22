Один человек погиб и более 300 эвакуированы при пожаре на теплоходе в Петербурге
В четверг утром, 22 августа, произошло возгорание на борту теплохода «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге. О происшествии сообщается на сайте городского ГУ МЧС России.
По информации ведомства, в момент ЧП судно находилось на Октябрьской набережной (дом № 20) в Невском районе. Пожар произошел в 05:30 на первой палубе в каюте механика на площади 13 квадратных метров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главка МЧС Санкт-Петербурга, в результате происшествия были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Всех разместили в ресторане на берегу. Также сообщается об одном погибшем — во время ЧП он находился в охваченной пламенем каюте.
В 06:10 пожар был ликвидирован с помощью внутреннего трубопровода теплохода.
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