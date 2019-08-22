Названы самые дешевые районы Москвы для аренды жилья студентами
Аналитики одного из российских порталов выяснили, в каких районах Москвы студентам выгоднее всего арендовать квартиры. Результаты стали известны 22 августа.
Эксперты отмечают, что рассчитывали выгоду аренды жилья для студентов, если они будут вчетвером снимать «двушку», так как в современных общежитиях селят по два человека в комнате. Выяснилось, что на территории Некрасовки один месяц проживания при указанных условиях обойдется в 35,7 тысячи рублей. Соответственно, один студент должен будет заплатить менее 9 тысяч рублей.
Аренда в Ивановском обойдется немногим дороже. А именно — один месяц «встанет» студентам в 35,9 тысячи. Пересчет на одного человека остается практически прежним.
В десятку самых доступных для проживания студентов районов также вошли Ярославский, Косино-Ухтомский и Лосиноостровский, Кузьминки, Гольяново и не только. Как передает результаты работы аналитиков «Лента.ру», снимать квартиру выгоднее всего на востоке столицы.
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