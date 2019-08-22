Робот «Федор» отправился на МКС с флагом России в руке
Корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Федором» на борту 22 августа с российским флагом в руке отправился к Международной космической станции. Аппарат, на создание которого было потрачено 300 миллионов рублей, пробудет там две недели.
Прямая трансляция запуска ракеты-носителя с кораблем идет на официальном сайте Роскосмоса.
Известно, что на борту «Союза МС-14» нет экипажа. Там только грузы и антропоморфный робот «Федор». Во время старта он не упустил возможность сказать знаменитую фразу первого в истории человека в космосе Юрия Гагарина: «Поехали!».
«Федор» попадет на МКС впервые с момента своего создания. Он вернется на Землю в начале сентября. До тех пор робот будет выполнять несколько задач под управлением российского космонавта Александра Скворцова.
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