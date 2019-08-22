Шахматный павильон появится в усадьбе «Люблино»
Шахматный павильон появится в усадьбе «Люблино» в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории, сообщает пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы.
— Новый павильон появится в центральной части парка. Его монтаж осуществляется по просьбам жителей, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в данный момент рабочие готовят основание для будущей постройки. После этого конструктив самого шахматного павильона будет сформирован с помощью металлоконструкций. Следующим этапом станет внутренняя и внешняя отделка. Помимо прочего, фасад оформят в стиле экодизайна — для этого будут использованы декоративные панели из лиственницы.
Площадь шахматного павильона составит более 200 квадратных метров. Внутри он будет поделен на две части — летнюю и зимнюю. Между ними построят площадку, стилизованную под шахматную доску, на которой можно будет организовывать различные выставки. Кроме того, помещение оборудуют системами электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.
Помимо прочего, планируется построить летнюю веранду, которую частично накроют навесом. Парк откроют для гостей уже в 2019 году. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Кстати, специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в конце августа 2019 года закончат один из этапов ремонтных работ в здании на территории Басманного района.
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