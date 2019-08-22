Юрий Лоза объяснил, почему Бузову нельзя обвинять в плагиате
Российский музыкант и композитор Юрий Лоза объяснил, по какой причине исполнительницу Ольгу Бузову бессмысленно обвинять в плагиате. Он написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.
Во-первых, Лоза подчеркнул свою незаинтересованность в отношении любой ситуации, связанной с Бузовой. После этого он все же с профессиональной точки зрения объяснил, что певцы не могут быть плагиаторами, ведь собственно музыку и текст им пишут другие люди. Выдвигать обвинения стоит исключительно к «создателям контента».
Далее Юрий Лоза приводит в пример наглядную метафору.
— Представьте: стоит столб, на него кто-то наклеил объявление. Если сверху написано, что делать это в данном месте запрещено под страхом потери денег, то квитанцию об оплате штрафа муниципальные органы отправляют тому, кто наклеил объявление, а вовсе не столбу, на котором оно висит, — пишет композитор в Facebook.
В конце своего поста Лоза просит журналистов понять вышесказанное и не «отвлекать занятых людей».
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