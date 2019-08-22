Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке
Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке. Об этом событии сообщили на официальной странице зоосада в Facebook.
— Сурикаты появились на свет 14 июля в самый разгар лета. Сейчас им уже почти полтора месяца, они активно исследуют окружающий мир и осваиваются среди своих многочисленных сородичей, — говорится в публикации.
Уточняется, что вес малышей не превышает 60 граммов. Они активно изучают вольер и резвятся в песке. Первые дни после рождения они находились в уютной норе вместе с матерью. Сотрудники зоопарка отмечают, что в настоящий момент сурикаты подросли и окрепли, они самостоятельно перемещаются по огороженной площадке и общаются с другими членами группы.
Сейчас в зоосаде находится всего 19 особей, их возглавляет взрослая самка 10 лет. Лидером группы она является уже около четырех лет. Все зверьки здоровые, проворные и игривые. На протяжении лета они занимаются строительством разветвленной системы подземных ходов.
Понаблюдать за ними можно на новой территории зоосада в открытом вольере, который находится рядом с павильоном «Копытные Африки».
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