Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выйдут замуж до конца года

Астролог Павел Глоба рассказал, представительницы каких четырех знаков Зодиака выйдут замуж до конца 2019 года. Специалист отмечает, что девушкам стать женами поможет накопившаяся энергетика.

Первый названный астрологом знак — Овен. По словам Глобы, к свадьбе приведет лихо закрученный летом роман. Специалист отмечает — если представительница знака уже находится в отношениях, стоит меньше упрекать партнера по пустякам.

Следующие будущие жены — Девы. У них хорошие шансы на замужество будут в случае, если они точно знают, какой им нужен мужчина. Девы, по мнению астролога, выйдут замуж только за того, кто этого достоин. Глоба советует девушкам этого знака не упустить свой шанс.

Далее следуют представительницы знака Стрелец. Они просто сойдут с ума от положительных эмоций и влюбленности, а в итоге выйдут замуж.

— Стрельцам вскружит голову только один мужчина, встречу с которым они так долго ждали, — передает слова Глобы портал Nicstyle.ru.

Также получение обручального кольца ожидает Козерогов. Но с этим знаком есть свои трудности. Глоба утверждает, что длительные отношения закончатся браком. А вот Козероги-одиночки могут прождать предложения руки и сердца еще ни один год.

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