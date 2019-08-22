Уголовное дело возбуждено после попытки сожжения мужчины на юге столицы
В четверг, 22 августа, Следственный комитет возбудил уголовное дело после попытки сожжения мужчины заживо в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
— По данным следствия, днем 21 августа 2019 года житель района, находясь на участке местности, расположенном около жилого дома по улица Касимовской, в ходе ссоры с ранее незнакомым мужчиной, возникшей из личной неприязни, решил реализовать внезапно возникший преступный умысел, направленный на убийство с особой жестокостью, с причинением особых страданий путем сожжения заживо, — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мужчина использовал емкость из пластика, которая была наполнена легковоспламеняющейся жидкостью. Ей он и облил потерпевшего. После этого злоумышленник поджег своего оппонента. Согласно информации из медицинских документов, у пострадавшего термические ожоги второй и третьей степени.
В ведомстве также сообщили, что в содеянном подозревается мужчина 1982 года рождения. В ближайшее время будет избрана мера пресечения в отношении злоумышленника.
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