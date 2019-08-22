Политолог рассказал о важности Дня флага России для воспитания молодежи
Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин отметил важное значение праздника, который отмечают в России 22 августа — Дня государственного флага.
Он подчеркнул, что в этот день проводятся многочисленные акции, посвященные национальному символу. Подобные мероприятия, по мнению эксперта, укрепляют дух единства и национальную силу России.
— Чем больше молодежи будет знать историю и символику России, тем меньше у нас будет недопонимания. Патриотизм — то, что должно передаваться из поколения в поколение, — отметил он в комментарии Nation News.
Российский триколор в 2019 году отмечает свое 350-летие. Праздник впервые начали отмечать в 1994 году, передает Newinform.
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