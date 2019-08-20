День российского флага отметят концертом на проспекте Сахарова
В столице 24 августа состоится празднование 350-летия российского флага. На проспекте Сахарова пройдет концерт «Герои рядом с нами» с участием звезд эстрады.
Для москвичей выступят Тимати, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Валерия, Владимир Кузьмин, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и другие. Гостями мероприятия станут Герои России и Советского Союза, ученые, испытатели, спортсмены, общественные деятели. Поздравительную речь произнесут актеры Владимир Машков, Василий Лановой, режиссер Юрий Грымов.
Кроме того, 24 августа пройдет флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Около тысячи участников развернут полотно, которое состоит из двух тысяч флагов регионов РФ и общественных организаций.
— Их соединенные флаги будут символизировать дружбу и единство. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Напомним, что праздник в честь Дня российского флага будет длиться с 22 по 25 августа.
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