Предприниматель продает «целебную» кукурузу с места аварийной посадки А321
В Саратове предприниматель продает «ту самую» кукурузу, якобы собранную на поле, на которое приземлился самолет А321. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» 22 августа. Рядом со стихийной точкой продажи кукурузы мужчина разместил фотографию самолета.
Уточняется, что товар имеет «целебный эффект». Разумеется, кукуруза стоит дороже, чем у других продавцов, но желающие купить килограмм за 500 рублей все равно находятся.
Как он довез кукурузу с подмосковного поля и действительно ли это она, неизвестно, отмечается на сайте.
Напомним, 15 августа Аirbus A321, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта. В результате пострадали 76 человек. Причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели самолета. Авиалайнер признан непригодным для использования, проведены работы по его разборке.
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