Экипаж аварийно приземлившегося А321 пригласили отдохнуть в Крыму

Экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, пригласили отдохнуть в Крыму. Об этом сообщил глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов в среду, 21 августа.

Он отметил, что соответствующее письмо уже отправлено в компанию «Уральские авиалинии», которая является владельцем вышеуказанного лайнера.

— От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц, — заявил Челпанов в беседе с РИА Новости.

Глава администрации также добавил, что местный климат отлично подойдет для восстановления сил. Это особенно важно для людей, которые проводят много времени в небе.

— Не зря именно на Южный берег еще с советских времен приезжают космонавты для оздоровления и восстановления своих сил, — напомнил Челпанов.

Напомним, что самолет, на борту которого находился 231 пассажир, выполнял рейс Жуковский — Симферополь. Лайнер совершил жесткую посадку в Раменском, после того как в двигатели попали чайки. В результате пострадали 76 человек. По одной из наиболее приоритетных версий следствия, в аэропорту неправильно использовали возможности для борьбы с птицами, что и привело к ЧП.

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».

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