Названа приоритетная версия СК РФ по инциденту с А321
Следственные органы озвучили приоритетную версию инцидента с А321. Следователи считают, что в аэропорту Жуковский неправильно использовали возможности для борьбы с птицами, передает ФАН.
Сообщается, что издающие крики хищных птиц отпугиватели давно устарели и требуют замены.
Комиссия по расследованию инцидента с А321 пока не рассматривает наличие свалки пищевых отходов неподалеку от аэропорта как причину чрезвычайного происшествия. Специалисты пытаются установить причину появления столь большого количества птиц в данном районе. Ранее подобных жалоб не поступало.
Напомним, что утром 15 августа самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва — Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле. Пилотам удалось посадить лайнер с двумя отказавшими двигателями. Никто из членов экипажа и пассажиров не погиб.
Ранее по теме:
Женщину выписали из больницы после жесткой посадки самолета А321