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Жесткая посадка А321 в Подмосковье

Самолет А321 эвакуируют с места экстренной посадки

Кирилл Николаев
• 15:25 • 18 августа 2019
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Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Подмосковье началась подготовка к эвакуации самолета А321, который 15 августа совершил экстренную посадку.

Специалисты демонтируют салон и пассажирские кресла. Рабочие установят под лайнером надувные понтоны для того, чтобы поднять воздушное судно, а затем уберут крылья. Самолет доставят на территорию Летно-исследовательского института имени Михаила Громова.

На месте происшествия находятся специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, передает ТАСС.

В четверг, 15 августа, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку около деревни Рыбаки на окраине Жуковского. В результате ЧП пострадали 76 человек, из которых 19 детей. На борту находились 226 пассажиров.

Президент России присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».

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