Самолет А321 эвакуируют с места экстренной посадки
В Подмосковье началась подготовка к эвакуации самолета А321, который 15 августа совершил экстренную посадку.
Специалисты демонтируют салон и пассажирские кресла. Рабочие установят под лайнером надувные понтоны для того, чтобы поднять воздушное судно, а затем уберут крылья. Самолет доставят на территорию Летно-исследовательского института имени Михаила Громова.
На месте происшествия находятся специалисты компании Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, передает ТАСС.
В четверг, 15 августа, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку около деревни Рыбаки на окраине Жуковского. В результате ЧП пострадали 76 человек, из которых 19 детей. На борту находились 226 пассажиров.
Президент России присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».
Ранее по теме:
Командир аварийно приземлившегося A321 забрал на память початок кукурузы
Мединский сравнил пилотов самолета А321 с героями кино
Жена посадившего самолет А321 пилота рассказала о его реакции на награду