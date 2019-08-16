Жена посадившего самолет А321 пилота рассказала о его реакции на награду
Жена командира самолета Дамира Юсупова, который совершил аварийную посадку самолета А321 на кукурузное поле, рассказала о реакции мужа на присвоение Героя России.
— Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал, — цитирует РБК Наталью.
16 августа стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил званиями Героев Российской Федерации Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.
В четверг, 15 августа, воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», которое летело рейсом Москва — Симферополь, совершило аварийную посадку. Посадка осуществлена около деревни Рыбаки на окраине Жуковского. Пострадали 76 человек, из которых 19 детей. На борту были 226 пассажиров. Глава правительства России Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.
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