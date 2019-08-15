Песков назвал героями посадивших А321 летчиков

Посадивших в подмосковном поле самолет А321 летчиков считают в Кремле героями. Об этом заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

— Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет, — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости.

Он добавил, что формальности после поступления документов на награждение пилотов будут выполнены в кратчайшие сроки. Государственная награда присуждается по указу президента России.

По словам главы пресс-службы Кремля, говорить о точных причинах инцидента можно будет после оперативного расследования.

Напомним, утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве данную информацию опровергли.

В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. В Минздраве РФ рассказали, что в результате инцидента госпитализировали более 20 человек, в том числе одну беременную женщину и девять детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для выяснения причин экстренного приземления самолета

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