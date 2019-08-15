МАК приступил к расследованию причин жесткой посадки A321 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для выяснения причин экстренного приземления самолета А321 в подмосковном Жуковском. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 15 августа.

Там же заверили, что комитет начал расследование.

Ранее сообщалось о том, что черные ящики лайнера в результате ЧП не пострадали. В скором времени их передадут в МАК.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве тем не менее эту информацию опровергли.

В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе одна беременная женщина и девять детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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