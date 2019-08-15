Экипаж экстренно севшего в Подмосковье А321 отстранили от полетов
Экипаж самолета А321, принадлежащего «Уральским авиалиниям», отстранили от полетов на время проверки обстоятельств аварийной посадки в подмосковном Жуковском. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе организации.
— Это стандартная процедура, — заявила РИА Новости собеседница агентства.
Напомним, что в четверг утром, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. По предварительным данным, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В министерстве тем не менее эту информацию опровергли.
Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 226 человек, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, включая одну беременную женщину и девять детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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