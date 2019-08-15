МАК изучит черные ящики с экстренно приземлившегося в Подмосковье А321
Бортовые самописцы A321, экстренно приземлившегося в подмосковном Жуковском, направят на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
К настоящему моменту черные ящики изъяли. В скором времени их отправят в комитет, добавил собеседник агентства.
Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. По предварительным данным, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве тем не менее эту информацию опровергли.
Согласно сведениям ГУ МЧС, на борту А321 находились 226 человек, в том числе семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, включая беременную женщину и 9 детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
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