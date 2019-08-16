Назван срок выплаты компенсации пассажирам аварийного А321
Пассажиры самолета А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, получат компенсацию в течение двух недель. Об этом сообщается на сайте «Уральских авиалиний» в пятницу, 16 августа.
Ранее сообщалось о том, что пассажиры аварийного А321 получат 100 тысяч рублей в качестве компенсации за несостоявшийся рейс Жуковский — Симферополь.
В обращении компании-владельца лайнера к пассажирам также указано, что для получения выплаты нужно подать заявление. Его можно скачать на сайте организации.
Напомним, что 15 августа вышеуказанный борт совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском после того, как на взлете в двигатель попала чайка. В результате аварийной посадки пострадали, согласно последним данным, 76 человек. Среди них — 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 человек.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.
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