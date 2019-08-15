Более 70 человек обратились к врачам после жесткой посадки А321 в Подмосковье
Число обратившихся за медицинской помощью после аварийной посадки самолета A321 в Подмосковье выросло до 74 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
— По данным территориального центра медицины и катастроф, 74 пассажира самолета, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью, — заявили в ведомстве.
Одного человека госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что к медикам обратилось более 50 человек.
Напомним, инцидент произошел около 6:20 по московскому времени в четверг, 15 августа. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 человек, приземлился в районе деревни Рыбаки. Все пассажиры были эвакуированы.
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