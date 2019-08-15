Более 50 человек обратились к медикам после жесткой посадки А321 в Подмосковье
Число пострадавших при жесткой посадки самолета А321 в Московской области увеличилось до 55 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В числе пострадавших 17 детей, сообщает агентство.
Напомним, утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве данную информацию опровергли.
В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. В Минздраве РФ рассказали, что в результате инцидента госпитализировали более 20 человек, в том числе одну беременную женщину и девять детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для выяснения причин экстренного приземления самолета.
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