Ушибы и кровоподтеки выявлены у пострадавших после жесткой посадки самолета А321

Кровоподтеки, ушибы конечностей и кровоподтеки выявлены у пострадавших в результате жесткой посадки самолета А321 в Подмосковье. Об этом рассказал главный врач Раменской центральной районной больницы Андрей Фадеев.

Он отметил, что очереди в приемной не было, и пациентов приняли довольно быстро.

— Служба диагностики, КТ, лаборатория, рентген-служба также работали в усиленном режиме, — заявил специалист.

Он добавил, что диагностику после инцидента проходит единственная госпитализированная. За ее состоянием врачи будут наблюдать минимум сутки.

Также пострадавшим оказывается психологическая помощь.

— Штатный психолог общался с теми, кто обращался за психологической помощью, сказал, что люди в основном находятся в состоянии шока, но ничего серьезного не выявлено, — приводит слова Фадеева агентство городских новостей «Москва».

Напомним, утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве данную информацию опровергли.

В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. В Минздраве РФ рассказали, что в результате инцидента госпитализировали более 20 человек, в том числе одну беременную женщину и девять детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для выяснения причин экстренного приземления самолета.

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