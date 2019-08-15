Медведев прокомментировал действия экипажа А321
Благодаря умелым действиям экипажа А321 удалось предотвратить катастрофу. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
— Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет, — это, безусловно, такое очень хорошее событие, — отметил Медведев.
Он добавил, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки, сообщает РИА Новости.
Напомним, утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка.
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