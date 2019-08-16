Пассажиры экстренно приземлившегося А321 отказались лететь в Крым новым рейсом
Большая часть пассажиров самолета А321, следовавшего рейсом Москва — Симферополь и совершившего жесткую посадку в Жуковском, передумала завершать перелет с помощью резервного борта. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.
Так, город, расположенный в центре полуострова, не посетят 154 человека.
— Еще один человек в больнице, остальных отправили в Симферополь авиарейсами из Жуковского и Домодедова, — добавил собеседник РИА Новости.
«Вечерней Москве» ранее сообщили, что всем пассажирам А321 выплатят денежную компенсацию.
Напомним, что 15 августа в результате аварийной посадки самолета в подмосковном Жуковском пострадали, согласно последним данным, 76 человек. Среди них — 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 человек. Причиной жесткой посадки лайнера стало попадание чайки в двигатель.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.
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