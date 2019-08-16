Пилот аварийно приземлившегося А321 вернулся в родной город

Пилот самолета A321 Дамир Юсупов вернулся в домой в Екатеринбург после инцидента с лайнером в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии» в пятницу, 16 августа.

Ранее сообщалось о том, что вышеуказанный борт совершил жесткую посадку в Жуковском после того, как на взлете в двигатель попала чайка. Юсупов совместно с другим пилотом приземлили самолет в ближайшем кукурузном поле, что позволило избежать катастрофы и было признанно единственно верным решением в условиях ЧП.

Известно также, что в Екатеринбург вернулась и часть экипажа.

— Они отдыхают, — заявила РИА Новости собеседница агентства.

Кстати, в пятницу утром, 16 августа, в Симферополе приземлился резервный борт с 65 пассажирами. Ранее стало известно о том, что остальные сдали билеты. «Вечерней Москве» также сообщили, что всем пассажирам А321 выплатят денежную компенсацию.

Напомним, что 15 августа в результате аварийной посадки самолета в подмосковном Жуковском пострадали, согласно последним данным, 76 человек. Среди них — 19 детей. В основном у них ушибы и ссадины. Всего на борту было 226 человек.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация намерена провести проверку института, отвечавшего за защиту от птиц перед рейсом.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.

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