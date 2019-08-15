Большинство пассажиров экстренно приземлившегося лайнера А321 решили сдать билеты
Приблизительно две трети пассажиров самолета A321, совершившего жесткую посадку в подмосковном Жуковском, сдадут билеты. Об этом сообщили в аэропорту в четверг, 15 августа.
Так, всего около 40 человек из 226 присутствовавших на борту пассажиров отправятся в Симферополь другим рейсом, пишет ТАСС.
Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье) в деревне Рыбаки. Борт приземлился в кукурузном поле спустя несколько секунд после попадания чайки в двигатель.
В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа. В Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 55 человек. Среди них — 17 детей. Данная информация к настоящему моменту не была подтверждена. Эвакуация пассажиров завершена.
В Росавиации пообещали проверить Летно-исследовательский институт имени Громова, отвечавший за обеспечение защиты от птиц во время взлета. Представитель аэродрома, рядом с которым произошло ЧП, подтвердил ответственность организации за инцидент с А321.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, катастрофу удалось предотвратить благодаря профессионализму и слаженной работе экипажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал летчиков героями.
Читайте также: Пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321 компенсируют перелет