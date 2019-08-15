Представитель Жуковского подтвердил ответственность аэропорта за инцидент с А321

Пресс-секретарь подмосковного аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко заявил, что исключать ответственности представителей воздушной гавани за инцидент с лайнером А321 нельзя. Об этом он рассказал корреспонденту «ВМ».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники Жуковского якобы не несут никакой ответственности за жесткую посадку вышеуказанного самолета, произошедшую из-за попадания чайки в двигатель в момент взлета.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», орнитологической защитой занимается Летно-исследовательский институт имени Громова. При этом сам аэродром в настоящее время находится на его территории.

Кстати, недавно в ЛИИ имени Громова подробно рассказали о работе системы отпугивания птиц при взлете А321.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье) в деревне Рыбаки. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. Впоследствии в беседе с корреспондентом «ВМ» пресс-секретарь аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко опроверг информацию о возгорании.

В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. В Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 55 человек. Среди них — 17 детей. Данная информация к настоящему моменту не была подтверждена. Эвакуация пассажиров завершена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мирослав Бойчук, президент Профсоюза летного состава, действующий пилот Airbus 330:

— Остались вопросы к аэропортам, орнитологические службы которых борются с птицами: устанавливают специальную аппаратуру, имитирующую крики хищных птиц, даже содержат соколов. Птицы — это проблема для аэропортов во всем мире, не только в России, но где-то службы справляются, а где-то, видимо, не дорабатывают. Поэтому и получаются такие ситуации, как сегодня утром. Если рядом с аэропортом есть водоемы или привлекающие чаек свалки (которых, к слову, быть-то и не должно!), орнитологические службы должны работать в усиленном режиме. Перенацеливать миграцию, делать что-то, чтобы птицы не гнездились поблизости от аэропорта и не выводили птенцов.

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