Росавиация проверит ЛИИ, отвечавший за защиту от птиц при взлете А321

Руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал организовать внеплановую проверку Летно-исследовательского института имени М. М. Громова, отвечавшего за защиту от птиц при взлете А321 в Подмосковье. Об этом он сообщил в ходе разговора с журналистами.

Ранее сообщалось о том, что вышеназванный самолет совершил жесткую посадку недалеко от деревни Рыбаки в Жуковском по причине попадания чайки в двигатель в момент взлета. Борт приземлился в кукурузном поле.

— После взлета самолет столкнулся со стаей чаек, пришлось произвести посадку на кукурузном поле. Пожара на борту не было. Экипаж организовал эвакуацию пассажиров. Представители экипажа в настоящее время общаются со следователями, — цитирует слова главы агентства корреспондент «Вечерней Москвы».

По мнению Нерадько, решение экипажа посадить воздушное судно именно в поле является единственно верным. Он также заявил, что не видит оснований для ревизии владельца лайнера — компании «Уральские авиалинии» — и собственно аэродрома Жуковский.

Кстати, недавно в ЛИИ имени Громова подробно рассказали о работе системы отпугивания птиц при взлете А321.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье) в деревне Рыбаки.

В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. В Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе беременная женщина и девять детей. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 55 человек. Среди них — 17 детей. Данная информация к настоящему моменту не была подтверждена. Эвакуация пассажиров завершена.

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