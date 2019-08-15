Капитан А321 рассказал, почему решил сажать самолет в поле
Командир самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который 15 августа совершил экстренную посадку в Подмосковье, рассказал, что подготовка воздушного судна проходила в штатном режиме.
— Выполняли взлет, появилась неустойчивая работа двигателя, мощности не хватало для удержания высоты. Сначала было решение развернуть самолет, но когда начал отказывать второй двигатель, решили посадить самолет в поле, — рассказал Юсупов.
Он добавил, что после выполнения посадки был отдан приказ об эвакуации.
— Спасибо огромное бортпроводникам за оперативность и второму пилоту. После эвакуации я вышел и осмотрел самолет, убедился, что все вышли и на безопасном расстоянии, — вспоминает Дамир.
Кроме того, Дамир добавил, что привык к таким маневрам, потому что прошел хорошую школу подготовки.
Как уточнил командир самолета А321, было принято решение не выпускать шасси.
— Мне потом доложили, что все живы, — резюмировал командир.
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс № 178 по маршруту Москва — Симферополь.
На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
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