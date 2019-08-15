Глава Профсоюза летного состава: Экипаж А321 выполнил святую обязанность — пассажиры живы
Пилоты тренируются реагировать на отказ двигателя самолета на специальных тренажерах. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент Профсоюза летного состава, действующий пилот Airbus 330 Мирослав Бойчук, комментируя действия экипажа самолета A321, аварийно приземлившегося утром 15 августа в Подмосковье.
Он отметил, что случаи попадания птиц в двигатель бывают очень редко, особенно когда на пути судна возникает целая стая и из строя выводятся сразу оба двигателя.
— Спасибо экипажу, он сработал достаточно профессионально и выполнил святую обязанность пилота — пассажиры остались живы. Для нас это самое главное, — заявил Бойчук.
По его словам, в подобных ситуациях существует определенный алгоритм действий, который пилоты стараются выполнить. Ключевым в нем является оценка обстановки без спешки, которая может привести к трагедии.
Глава Профсоюза летнего состава добавил, что для того, чтобы избегать подобных ситуаций, аэропортам и орнитологическим службам следует работать в более усиленном режиме. В частности, необходимо перенацеливать миграцию птиц.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 15 августа. Судно, летевшее рейсом Москва — Симферополь, совершило аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. На борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
Ранее по теме:
Западные СМИ о жесткой посадке в Подмосковье: Московская версия «чуда на Гудзоне»
Медведев прокомментировал действия экипажа А321
Второй пилот самолета А321 рассказал о моменте аварийной посадки