Второй пилот самолета А321 рассказал о моменте аварийной посадки

Второй пилот самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин рассказал, как происходила аварийная посадка в Подмосковье.

Он сообщил, что после взлета в двигатель попала птица, и он сразу заглох.

— Потом и во второй двигатель тоже попала, и обороты работали нестабильно, потом второй двигатель тоже заглох, тяги не хватало, и высота плавно падала, — рассказал пилот.

Он добавил, что пилоты приняли решение приземлиться в поле. Командир воздушного судна взял на себя ручное управление, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве данную информацию опровергли.

В ГУ МЧС сообщили, что на борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ проинформировали, что в результате инцидента госпитализировали более 20 человек, в том числе одну беременную женщину и девять детей. Потерпевшие преимущественно отделались ссадинами и ушибами. Ситуация по оказанию медпомощи находится под контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для выяснения причин экстренного приземления самолета.

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