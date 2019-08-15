Очевидец рассказал подробности жесткой посадки A321 в Подмосковье

Житель деревни Рыбаки в подмосковном Жуковском, где произошла жесткая посадка самолета A321, стал свидетелем происшествия.

По воспоминаниям очевидца, ранним утром в четверг, 15 августа, он услышал громкий шум. Ему сперва показалось, что кто-то безуспешно пытался завести машину. Спустя какое-то время мужчина заподозрил неладное. Прислушавшись к гулу, он вскоре понял, что это была не машина, а самолет.

— На деревню они не падали, — отметил свидетель событий в интервью «Москве 24».

Прибывший на место ЧП корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, что никто из местных жителей в любом случае не пострадал бы. Как оказалось, борт приземлился приблизительно в километре от ближайшего населенного пункта — деревни Рыбаки. Вокруг воздушного судна находятся поля, заросшие густой травой, и системы оросительных каналов. На близлежащей территории в настоящий момент работают следователи. Над самим А321 кружит вертолет МЧС.

Напомним, что утром в четверг, 15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку на окраине города Жуковского (Подмосковье). По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. Согласно предварительным сведениям, в результате этого на борту произошел пожар и подломились стойки шасси. В ведомстве тем не менее эту информацию опровергли.

В сообщении ГУ МЧС уточнялось, что на борту А321 находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Команда воздушного судна оперативно эвакуировала людей по надувным трапам. Позднее в Минздраве РФ заявили, что в результате инцидента госпитализированы 20 человек, в том числе одна беременная женщина и девять детей.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию причин ЧП.

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