Западные СМИ о жесткой посадке в Подмосковье: Московская версия «Чуда на Гудзоне»

Жесткая посадка самолета А321 «Уральских авиалиний», летевшего рейсом Москва — Симферополь, в Подмосковье активно обсуждается в западных СМИ. Инцидент произошел ранним утром в четверг, 15 августа.

По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. На борту самолета находились 226 человек, включая семь членов экипажа. Никто не погиб, пострадали 55 человек, из них 17 — дети.

В частности, британский таблоид The Sun сообщает об инциденте, дополнив материал многочисленными комментариями пассажиров воздушного судна.

— Дамир (командир самолета Дамир Юсупов — прим. «ВМ»), я кланяюсь тебе за твой профессионализм, за каждую жизнь, которую ты спас сегодня. Огромное спасибо. Желаю вам долгой, здоровой жизни! — поделилась эмоциями одна из пассажиров лайнера Людмила Колесникова.

По данным британского издания, пилот научился управлять самолетом только в возрасте 32 лет. Он налетал около двух тысяч часов. Юсупов запросил у аэропорта Жуковский экстренную посадку, но после принял решение посадить самолет на кукурузном поле возле Раменского. Его поступок сравнивают с аварийной посадкой Airbus A320, произошедшей в Нью-Йорке, которая стала известна в СМИ как «Чудо на Гудзоне».

Американская газета The Washington Post присоединяется к подобному сравнению, заявив, что он может занять место Чесли Салленбергера, командира нью-йоркского воздушного судна. Также журналисты обратили внимание на то, что кукуруза в поле высокая: на кадрах видно, что она доходит до лобового стекла.

Комментарии пассажиров также приводит американское издание The New York Times, называя произошедшую посадку в Подмосковье чудом. Британская газета The Guardian назвала командира самолета Дамира Юсупова «героем за умелую посадку самолета».

СПРАВКА

Аварийная посадка самолета A320 в Нью-Йорке произошла 15 января 2009 года. Лайнер направлялся в Сиэтл, но через полторы минуты столкнулся со стаей птиц. В результате инцидента у судна отказали оба двигателя. Командир Чесли Салленбергер смог благополучно посадить самолет на воду реки Гудзон, все 150 пассажиров и 5 членов экипажа остались живы.

Читайте также: Учился на пятерки: однокурсник и друг рассказали о пилоте A321 Дамире Юсупове