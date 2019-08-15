Учился на пятерки: однокурсник и друг рассказали о пилоте A321 Дамире Юсупове

Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Жуковском. Причиной инцидента, по данным Росавиации, стало попадание птиц в двигатель самолета. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет в кукурузном поле без шасси и с выключенными двигателями.

«Вечерней Москве» удалось связаться с друзьями Дамира Юсупова. Как выяснилось, он учился в Бугурусланском летном училище в Оренбургской области и был отличником.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов Фото: Личная страница Дамира Юсупова в «Одноклассники»

— Мы учились вместе в Бугурусланском летном училище, окончили его с отличием. Знаю его с хорошей стороны, летал и учился на пятерки, английский язык знает в совершенстве. Грамотный, общительный, у меня о нем только положительное мнение, — рассказал однокурсник Дамира Юсупова Дмитрий Качан.

Еще один коллега и друг Юсупова Олег Каширин отметил, что о действиях пилота А321 нужно писать в учебниках.

— Он уверен в себе как пилот! Спокоен, хороший друг, семьянин. Это просто чудо! Тяжело давать комментарии, так как ситуация, скажем, была практически катастрофическая! Его действия надо в учебниках издавать! Просто супер, что так все вышло! Молодец, — говорит Каширин.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов Фото: Личная страница Дамира Юсупова в «Одноклассники»

Читайте также: «Кто босиком, кто с разбега»: пассажир рассказал, как проходила эвакуация людей с самолета A321