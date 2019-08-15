Герой в тени: что известно о главном бортпроводнике A321

СМИ продолжают обсуждать аварийную посадку самолета А321 в Жуковском. В центре внимания — командир воздушного судна Дамир Юсупов, который вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным, посадил самолет в кукурузном поле.

Однако, признания заслуживает и команда бортпроводников во главе с Дмитрием Ивлицким, который руководил эвакуацией пассажиров и не допустил давки и паники на борту.

Дмитрий Ивлицкий известен в своем «цеху», как блестящий профессионал, способный на героические поступки. Однажды, как сообщает Рен-ТВ, он даже принимал роды на борту.

«Вечерняя Москва» связалась с друзьями и коллегами Дмитрия Ивлицкого, которые рассказали о нем, как о человеке, и как о профессионале.

— Дима друг нашей семьи и замечательный человек:ответственный, скромный, с чувством юмора. А какой он папа замечательный. Мы, конечно, очень переживаем за него и очень гордимся! Я познакомилась с Димой на работе и мы часто вместе летали. С ним любой полет комфортный. В работе он всегда отличается профессионализмом и поэтому его все очень ценят. Его инструкторский состав всегда идёт к нему на встречу! Дима занимается спортом!, — рассказала подруга Дмитрия Ирина Стенина.

Коллеги Ивлицкого отмечают, что в нем сочетаются решительность и смелость с добротой и отзывчивостью.

— Дмитрий профессионал своего дела, очень смелый и решительный! Всегда четко и грамотно выполняет все правила, связанные с безопасностью на борту. Человек он очень добрый и отзывчивый, всегда готов помочь в любом вопросе, — поведала сотрудница «Уральских авиалиний» Евгения Фирстова.

Отметим, что Дмитрий — уроженец Екатеринбурга. Он родился 15 сентября 1987 года. Сейчас воспитывает дочь.

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