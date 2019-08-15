Расшифровка самописцев самолета А321 завершится в течение трех дней
Расшифровку самописцев аварийно приземлившегося самолета А321 в Подмосковье завершат в течение трех дней. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
Он отметил, что регистраторы уже сняты с борта воздушного судна.
— Воздушное судно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время, — приводит слова Нерадько РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолет восстановлению не подлежит.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 15 августа. Судно, летевшее рейсом Москва — Симферополь, совершило аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. На борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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