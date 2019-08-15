Пассажиры A321 отправятся в Симферополь из Жуковского и Домодедова
Пассажиры A321 вылетят в Симферополь из аэропортов Жуковский и Домодедово. Часть из них отправятся в крымский город уже в четверг, 15 августа. Об этом проинформировал первый заместитель генерального директора Жуковского Евгений Солодилин.
— Часть пассажиров попросили направить их багаж в Симферополь, они написали соответствующие заявления. Завтра, 16 августа, из нашего аэропорта и часть из Домодедова отправятся в Симферополь. Для всех ожидающих рейса организованы гостиницы в непосредственной близости к аэропортам. Несколько пассажиров остались в Жуковском дожидаться багажа, они смогут вылететь завтра со своим багажом. Что касается пассажиров, которые живут в других регионах, им отправят багаж по их направлению, — рассказал Солодилин.
Он добавил, что примерно 50 человек вернули билеты, им были возвращены денежные средства. Одна из пассажирок потеряла паспорт, и ей выдадут необходимый документ, позволяющий передвигаться по территории страны, передает корреспондент «Вечерней Москвы».
Инцидент произошел в четверг, 15 августа. Судно, летевшее рейсом Москва — Симферополь, совершило аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель самолета попала чайка. На борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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