Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».
В четверг, 15 августа, они посадили самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле в Московской области.
— Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского, — заявил российский лидер.
Так, командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, самолет АК «Уральские авиалинии», который летел рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. Пострадали 76 человек, из которых 19 детей. Всего на борту воздушного судна было 226 пассажиров. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил слаженную работу членов экипажа и заявил, что их профессионализм позволил предотвратить катастрофу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал пилотов героями.
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