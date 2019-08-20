Женщину выписали из больницы после жесткой посадки самолета А321
Женщину выписали из больницы после жесткой посадки самолета А321 в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Пострадавшую выписали под наблюдение врача, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 15 августа самолет, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в Раменском. Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели лайнера. В результате ЧП пострадали 76 человек.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам «Уральских авиалиний».
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